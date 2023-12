– Folyamatosan érkeznek hozzánk adományok, munkahelyi gyűjtések, magánszemélyek, vállalkozások gondolnak azokra, akik az év ezen időszakát is nélkülözésben élik meg. Aki most lemarad, ne essen kétségbe, januárra is tervezünk többféle osztást, már most készülünk rá, mert a január nagyon hosszú tud lenni – mondta az elnök. – Éljük meg egymásra figyelve a karácsonyt!

Valakinek a fenyőfa is luxus

Az egyesület székhelyén (Pécs, Várkonyi Nándor utca 7.) hétköznap 8–17 óra között fogadják az adományokat. A kisgyermekes családoknak szükségük van pelenkára és tápszerre is. Jó ötlet lehet még a tartós élelmiszer, szaloncukor, csoki, keksz, tusfürdő, dezodor, parfüm, mesekönyv, társasjáték, labdák, sütéshez alapanyagok, mozijegy, állatkerti belépő, strandbelépő. Sokan nem engedhetik meg maguknak, hogy fenyőfát vegyenek. A Fenyőág elnevezésű kezdeményezésük értelmében bárki odavihet az egyesülethez egy kis fát vagy fenyőágat, melyet bárki elvihet onnan. December 24-én egy támogatójuk segítségével 25 családnak visznek ki önkéntesek éttermi tálakat.