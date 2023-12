A harkányi mindenki karácsonyfáján lévő gömbök és díszek, illetve a városszerte található további dekorációk mind egytől-egyig a helyiek keze munkáját dicséri - tudtuk meg a fényképeket is készítő Györkő Zsombor baranyai fotóstól. A fürdővárosban már a jövő évre is készülnek, a 2024 dísznél akár fotózkodni is lehet ha valaki éppen arra jár.