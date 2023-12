Az adventi időszakban pedig már hagyomány a településen élők számára nyújtott támogatás. Korábban élelmiszercsomagot adtak karácsony előtt, melyben a készülődésnél elengedhetetlen termékeket szereztek be, például lisztet, olajat, tésztát. A készülődésben idén is szeretnének a családok segítségére lenni. A tavalyi évhez hasonlóan a képviselő-testület most is úgy határozott, hogy a karácsonyi tartós élelmiszercsomag helyett a háztartások számára pénzbeni támogatást adományoz. Németh Norbert polgármestertől megtudtuk, hogy ezt december 16-án, egy karácsonyi ünnepség keretében kapják majd meg a lakosok.