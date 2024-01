Nehéz az elindulás

Wiesner Iván maga is gyermekotthonban élt 14-től 19 éves koráig. 1995-ben került ki az állami gondozó rendszerből, és ahogy fogalmaz, nagyon nehéz volt az elindulás. Az utcára került, drogozni kezdett, sőt egy ideig árult is kábítószert, ami miatt 3 hónapot előzetesben is kellett töltenie. Utána – elsősorban keresztény hitének és párjának köszönhetően – szépen lassan elkezdett megváltozni az élete. A mai napig hálát ad a Jóistennek, hogy mostanra teljesen kiegyensúlyozott, normális életet él.

– Már 9 éve járok vissza gyerekekhez és igyekszem őket felkészíteni az életre. Erre most már különböző programokat hoztunk léte, önkénteseket toboroztunk, és kiteljesítettük a szolgálatot. Nagyon sok mindenkivel, különböző szervezetekkel működünk már együtt és folyamatosan azon dolgozunk, hogy hogyan tudnánk minél egészségesebb felnőtteket kinevelni a rendszerből

– mondta.

Elfogadják a fiatalok

A munkáját a Pécsi Közösségi Alapítvány Lénárd Kata díjjal jutalmazta. A férfit elfogadják a fiatalok, hiszen ahogy fogalmaz: „közülük való”, tehát pontosan tudja, hogy miken mennek át, mik azok a dolgok, amikbe belekerülnek, mik a csábítások és hogy ezek a gyerekek mennyire kihasználhatók.

Jelenleg személyesen ötvenöt gyerekkel foglalkozik heti szinten, a közösségi platformokon több száz utógondozottal tartja a kapcsolatot, ezen kívül a vele egyidős sorstársaival is folyamatosan beszél, megosztják egymással a tapasztalataikat, élettörténeteiket. Van számos példás, és sok szomorú történt is, de ezek mind tanulságosak lehetnek a gyerekek számára. Az utóbbi évek munkájának köszönhetően pedig egyre több a sikertörténet.