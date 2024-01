A következő választáson is Gyurcsány Ferenc segítségével induló Péterffy Attila polgármester megrendelőként írta alá azt a vállalkozói szerződést, amelynek következtében a néhány éve teljesen felújított Nagy Imre utat a múlt nyáron szétbombázták szennyvíz-rekonstrukció miatt. A munkálatokat nem kapkodták el, Péterffyék pedig ez ügyben is csak a kormányra mutogattak, holott Pécs egyes szennyvíz-elvezetéssel nem rendelkező utcáinak csatornázását is érinti a jelenleg is zajló projekt. Ráadásul az új rendszert később a Tettye Forrásház Zrt. üzemeltetheti majd, ami anyagi bevételt hozhat a városi vállalatnak.

Ezen projekt része volt a Siklósi utat és az Északmegyer dűlőt is érintő beruházás is, illetve a Megyeri úti feltúrás.

Mint közismert, a Megyeri úton valamikor tavaly tavasszal ástak ki egy hatalmas gödröt a Rátgéber Kosárlabda Akadémia előtt, aztán viszont hónapokig egyáltalán nem történt érdemi munkavégzés: kiraktak egy közlekedési lámpát, és a munkások eltűntek. Nyáron a helyszín mellett, a zöldterületen dolgozóknak sem volt fogalmuk arról, hogy mikor folytatódhat a munka, aztán októberben mégiscsak megjelentek a "csodagödörként" emlegetett helyszínen és most, január közepén úgy tűnik, hogy a munka dandárjával végezhettek is – legalábbis az út nyugati felén.