A Gyurcsány Ferenc jelöltje, Péterffy Attila által vezetett önkormányzat szerint a hatósági előírásokhoz köthető feladatok is megnövelték a

kivitelezési költségeket: ilyenek voltak a korlát-, kerítés-, támfalépítés, valamint a közvilágítás, forgalomirányítás, közlekedési kapcsolatok biztosítása

is.

A zebrák kivitelezése szerintük egyenként 600 ezer és 6 millió forint között lenne, de ezt az említett költségek megdobják. Az önkormányzat már közbeszerzést is kiírt a munkákra, amire mindössze egyetlen érvényes ajánlatot kaptak, de az is 103 millióval meghaladta az eredetileg kalkulált 857 milliót. Most az tervezik, hogy megadják ezt is, aminek következtében egy pécsi zebra átlagosan 31 millióba kerül majd Pécsen, ami egy lakás árával vetekszik.

Az egyelőre kérdés, hogy a gyalogátkelőre szánt közel egymilliárdot a hitelből, vagy pedig az önkormányzat saját zsebéből finanszírozza. Mindenesetre pályázati pénz szóba sem került.