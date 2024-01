Aki inkább betart

A sztrájkot a Független Demokratikus Szakszervezet elnöke, Hofekker Ferenc volt MSZP-s támogatottságú jelölt az utasok vegzálásának tartja a minapi nyilatkozata szerint. Ez nem is lehet véletlen, hiszen a jelenlegi baloldali városvezetőkkel ápol szoros viszonyt.

Még ez sem lesz elég?

A SZAKSZ a volánbuszos, helyközi járatokra is sztrájkot hirdetett meg, ahol korábban egységesen 90 ezer forintos keresetnövekedést kértek, Raposa Gábor, a SZAKSZ pécsi vezetője szerint ha a Volánnál megadnak 70 ezer forintot, akkor a pécsiek számára a legalább 20 százalékos követeléssel is továbbra is hátrányban lesznek a Tüke Busznál dolgozók.

Több száz járat maradt ki

Hétfőn a normál, már eleve leszűkített menetrend szerint 1884 járat indult volna el, 1363 járat indításával biztosítják az elégséges szolgáltatást.

A SZAKSZ-nak jelenleg 100 fős tagsága van, rajtuk kívül még a függetlenek közül is voltak olyanok, akik nem vették fel a munkát, Raposa szerint pedig a másik szakszervezetből is akadt olyan, aki inkább a munkabeszüntetést választotta. Úgy tudja, hogy Hofekker Ferenc elnök azonban vasárnap csak azért indult egy járattal, hogy az a sztrájk miatt ne maradjon ki.

Amikor a vicc valósággá válik

Érdekes megállapítást is tett a SZAKSZ elnöke lapunknak az interneten mostanában keringő mémmel, vicces képpel kapcsolatban: azon ugyanis Péterffy Attila mosolygós arca mellett az szerepel, hogy a városban addig csökkentették a járatokat, hogy a sztrájk már így alig észrevehető.

– Az egyik vasárnapi 7-es járatból korábban óránként volt három, abból egyet ki lehetett volna venni, hiszen úgy is megmaradt volna az elégséges szolgáltatásnak megfelelő 66 százalékos arány, csakhogy a járatritkítások után már csak kettő van, így ezt nem lehetett tovább csökkenteni

– mondta Raposa, aki ezzel rávilágított arra is, hogy milyen tevékenységet folytattak eddig a városházán a Tükét érintően.