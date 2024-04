Beadta a Tompa Mihály utcai óvoda nagyszabású bővítésére a pályázatot az önkormányzat - a mintegy egymilliárdos fejlesztés eredményeként a mai kor igényeinek mindenben megfelelő, hat csoporttal működő intézményt alakítanak ki a város központjában.

Óvodafejlesztés indulhat Komlón

Fotó: Laufer László

A Fenntartható Városok program mintegy 5,2 milliárd forintos fejlesztési forrást biztosít Komló városának a 2021-27-es Európai uniós gazdasági ciklusban - ennek terhére tudják a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában prioritásként szerepelő óvodafejlesztést megvalósítani.

Mint azt Polics Józseftől, Komló polgármesterétől megtudtuk, a nemrég beadott pályázat formai ellenőrzésen esik át, remélhető, hogy a támogatási szerződés megkötésére hamarosan sor kerülhet. - Ezt követően az engedélyezési és kiviteli tervek várhatóan az év végére elkészülnek, utána indul a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzés - a terv szerint 2025. nyarán indulna az építkezés, és 2026. szeptemberétől már egy teljesen megújult, modern intézmény fogadná a gyerekeket - részletezte a polgármester.

A mintegy egymilliárd forintos fejlesztés során a jelenleg három csoporttal működő, belvárosi Tompa Mihály utcai óvoda hat csoportossá bővül, a város központjába, korszerű intézménybe koncentrálva az ellátást. Jóllehet az intézmény idén ünnepli hatvanadik születésnapját, ennek ellenére az épület modern, az elmúlt években teljes korszerűsítésen esett át, ezért a meglévő ingatlan felhasználásával tervezi a város a fejlesztést.

Komlón jelenleg összesen húsz óvodai csoport működik, és ebben nem is lenne változás - ez a kapacitás a jövőben is elegendőnek bizonyul, a gyereklétszámot érintő adatok szerint. A kisebb óvodák egy része megszűnik: a Templom téri már bezárt, és idővel a Hunyadi utcaira is lakat kerül majd. Az átmeneti időszakban azonban, amíg tart majd az építkezés a Tompa Mihály utcai létesítményben, a gyerekeket ebbe a két kisebb intézménybe fogják majd elhelyezni.