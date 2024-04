Az április 7-ei rendezvényen három kategóriában, harminchat versenyző mérte össze tudását. A verseny tétje pedig nem más volt, minthogy bekerüljenek a döntőbe, és végül elnyerjék a Magyar Bajnok címet. A győztes pedig Magyarországot képviselheti majd a világbajnokságon.

Stenger Máté egy fiatal tehetség, a népszerű Bestmixer iskola oktatója, kategória elsőként jutott tovább a döntőbe. Itala a „Mon Amour” nevet kapta, amely a fantasztikus friss ízével, és egy igen érdekes szerelmi történet mögé bújtatott előadásával, elnyerte a zsűri szívét is. Máté és mentora, Csötönyi Norber, a Bestmixer iskola tulajdonosa, hetek óta készültek a versenyre.

Csötönyi Norbert nem hiába jó tanácsadó, hiszen ő maga is aktív résztvevője volt a mixerversenyeknek. Korábban számos díjat és helyezést zsebelt be, szakmájában mára hatalmas elismerésnek örvend. Mentorként több magyar bajnokot és világbajnoki dobogóst is felkészített.