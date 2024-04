– A Béke téren is évente több alkalommal végzünk tereprendezést, volt már közösségi levendulaültetés, a falu több helyén virágokat helyeztünk ki, s a Béke tér állandó virágosítása mellett egy csodálatos rózsás ligetet is sikerült kialakítani a buszfordulóban. Idén is arra buzdítunk mindenkit, hogy szépítse, dekorálja utcafrontját, udvarát, kertjét, s vegyen részt a közösségi szÉPÍTŐK munkájában!