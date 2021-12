Dr. Navracsics Tibor rávilágított, a migrációhoz való eltérő hozzáállásoknak történelmi gyökerei is vannak. Egyfelől a magyar történelmet meghatározta a török hódoltság kora, s a nemzethalál víziója is időről időre visszatért a közgondolkodásba, ezen tapasztalatok pedig megkerülhetetlenek a migrációhoz való viszonyulást illetően is. Elmondta, míg az Európai Bizottság biztosaként dolgozott, a nyugati országok képviselői gyakran nem értették, miért kellene a kommunista diktatúra áldozatait a nemzetiszocialista rémuraloméhoz hasonlóan kezelni. Egy luxemburgi politikustársa például úgy fogalmazott, a kommunizmus csupán egy álom volt, amely nem vált valóra – ez is mutatja, bár egy kontinensen élünk, mégis rendkívül eltérő kollektív tapasztalatokkal rendelkezünk.