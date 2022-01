Hári Viktória, a könyvtár munkatársa ez alkalommal is változatos összeállítást készített a Tudásközpont első emeletén található polcra. Legtalálóbb gyűjtőnévként talán a „fantasy” műfaját jelölhetjük meg, ugyanis a felsorakoztatott regények és filmek a szerzők fantáziája által alkotott, varázslatos, misztikus világba kalauzolnak el.

Kiemelt helyet foglal el az úgynevezett Vörös pöttyös-sorozat, mely a műfaj bestsellerjeit jelzi, s igen népszerűek az olvasók körében – itt találkozhatunk például Lauren Kate regényeivel vagy a Vámpírnaplókkal.

Megtaláljuk a polcon a népszerű Trónok Harca könyveket is. A kötetek mellett a sorozat epizódjait is kikölcsönözhetjük DVD-n, valamint képregényes formában is elmerülhetünk az ármánnyal és izgalommal átszőtt történetekben.

– Igen népszerűnek bizonyulnak a képregények, gyakran keresik őket az olvasók, többek között az Alkonyat-sorozat alapján is készült ilyen. Az Alkonyat köteteit egyébként olyan sokszor kölcsönözték ki az elmúlt évek során, hogy újra kellett őket kötni – mesélte Hári Viktória.

Nem maradhat ki a Harry Potter-sorozat sem, ennek a könyvek és DVD-k mellett a zenéjét is megtaláljuk CD-n, ugyanis ez alkalommal is több, a témához illő CD közül is válogathatunk.

Más gondolatvilágot képvisel a szintén közkedvelt Nar­nia-sorozat, melyből ugyan három film készült, C. S. Lewis több további könyvet írt a mesebeli köntösbe öltöztetett világról, mely valójában szorosan keresztény mondanivalóval bír. A szerző saját bevallása szerint a történetben meghatározó szerepet betöltő Aslan figurája Jézust és az ő önfeláldozó szeretetét, feltámadását mutatja be.

Viktóriát arról is kérdeztük, vajon mi állhat a fantasztikus történetek népszerűsége mögött.

– Érdekessé teszi őket, hogy elrugaszkodnak a mindennapoktól, sokszor egy képzeletbeli világot mutatnak be. Néha úgy tapasztaljuk, szeretnek egy kicsit félni, borzongani is az olvasók. Ugyanakkor a legtöbb itt felsorakoztatott történetnek pozitív a végkifejlete, úgy gondolom, ez külön megfogja az embereket: izgalmas a cselekmény, de a vége jól alakul, visszaáll egyfajta harmónia – fogalmazott.

Helyet kapott a polcon Az eltáncolt papucsok című bukovinai székely népmesegyűjtemény is.

– A legtöbb népmesében vannak misztikus elemek. Sárkányok, boszorkányok, illetve varázslatok, amelyek segítik a főhős útját – mondta Hári Viktória.

Akár személyre szabott ajánlásokat is kérhetünk

A jövő hét végén várhatóan ismét új tematika kerül sorra. A válogatások abban is segítenek, hogy ötletet adjanak az olvasóknak, felkeltsék az érdeklődést minél több szerző, és esetleg egy kevéssé ismert műfaj iránt.

Hári Viktória azonban azt is elmondta, a könyvtár munkatársai nagyon szívesen segítenek könyveket ajánlani az érdeklődő olvasóknak, bármilyen témában.

– Ha bejön egy olvasó, s van elképzelése arról, milyen jellegű történetet szeretne olvasni, akkor örömmel ajánlunk konkrét könyveket. Vannak ugyanis szaktájékoztató munkatársaink, akik elmélyedtek egy-egy konkrét témában, így nagy rálátással rendelkeznek a kínálatra.