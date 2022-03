– Két vasat is tartottunk a tűzbe, tárgyaltunk a Halott Pénzzel és a Neotonnal is – mondta el lapunknak Habjánecz Tibor polgármester. – A szeptember 24-i Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál nagyfellépője a Neoton lesz.

A programok további részét is megtudtuk, a már hagyományosnak mondható sváb divatbemutató mellett a gőzgombócot készítő csapatok közül idén is megválasztják a legszebb női résztvevőt. A műsor sokszínűnek ígérkezik, sikerült meghívniuk Hevesi Tamást, a Mecsek Táncegyüttest, a zsámbéki tánc­csoportot, és néhány év után ismét visszatér Geresdlakra Petra Böck, osztrák énekesnő, akit sokan jódlikirálynőnek is neveznek.

A rendezvény főattrakciója természetesen továbbra is a gőzgombóc lesz, amit idén is különböző módon készítenek el és tálalnak.