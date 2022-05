Egy lepusztult, hányatott sorsú épület udvarán tartott sajtótájékoztatót a pécsi önkormányzat tegnap délután. A helyszín a Széchenyi téri Régészeti Múzeum volt. A múzeumot 2009-ben zárták be, a terv az volt, hogy 2010-re (Pécs akkor volt Európa Kulturális Fővárosa) egy modern, felújított épületbe költözik vissza. A beruházás költségének jelentős részét a Norvég Alaptól elnyert összegből fedezték volna, ám a megyei önkormányzat elállt a beruházástól, mivel jelentős önrészt kellett volna biztosítani a munkákra. Később is szóba került a felújítás, tervek készültek, ám az épületen változás nem történt, tovább pusztult.

– A város egyik szégyenfoltja csaknem 13 éve áll így, és csak egyre romlik az állaga. 2020 tavaszán az akkori pályázat áttekintése során megkérdeztük a Városfejlesztési Zrt.-t, tervezőket, szakembereket, hogy mit lehet a pályázattal kezdeni – közölte a sajtótájékoztatón Ruzsa Csaba alpolgármester. – Egy év közös munka után frissítettük a dokumentációt, újratervezéssel és módosítással benyújtottuk egyeztetésre. Nemrég kaptuk a választ, hogy a projektet elfogadták – tette hozzá.

A kivitelezőnek 12 hónap áll rendelkezésére, hogy az épületet kívül-belül megújítsa, a kertet rendbe tegye, és ezután kezdődhet el a múzeum beköltözése, amire külön pályázaton nyert pénzt a Janus Pannonius Múzeum.

– A megszokotthoz képest több daru lesz a területen, mivel a Nádor felújítása is elkezdődik – válaszolta kérdésünkre Ruzsa Csaba, aki azt is elmondta, hogy a múzeumi beruházás bruttó 1,3 milliárdba kerül. A felújítási munkák a héten kezdődnek, és várhatóan kisebb lezárásokkal jár majd.



Kávézó is nyílik



A korábbi tervekben még szerepelt, hogy a Régészeti Múzeum és a dzsámi közötti területen kialakítanának egy föld alatti átjárót, illetve egy kiállítóteret is létrehoznának. Szóba került az is, hogy a kertrészt üvegtetővel lefedik, amelyet több száz fős előadóteremként használhattak volna. Ezen terveket takarékosság miatt elhagyták, most úgy néz ki, hogy az épületet és a kertet újítják fel, ahol egy kávézót is kialakítanának.