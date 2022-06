A Villány-Siklós élménybringatúrára jelentkezők szombaton 10-12 óráig vehetik át karszalagjaikat és jegyüket a villányi Diófás-téren. A résztvevők az idén három útvonal közül választhatnak: a 15, 25 és a 30 kilométeres távon is négy köztes frissítő állomás után érkeznek a Siklósi Várhoz a bringások. Idén újdonságként a 30 kilométeres táv Harkányt is érinti: a fürdővárosban a Dráva Hotel nyújt majd frissítőt a kerékpárosoknak. A 15 és a 30 kilométeres túrázók a Göntér dombon a korábbi években megszokott módon a Siklósi Gasztro- és Borbarátnők vendégei lesznek. A túrát mindenki egyénileg, a saját tempójában teljesítheti.

S mint ahogy korábban is, most is a Gördülő Dűlők programhoz kapcsolódik a Siklósi Vártól induló, a Tenkes-hegy pincéit bebarangoló Tenkes Piknik, amelyet két keréken, de akár gyalogosan is teljesíthetnek a résztvevők, hiszen ez a túra csak 10 kilométeres.