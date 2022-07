Ha pedig jó zene, a Kisharsány fölött elterülő Vylyan terasz kihagyhatatlan. Itt elsősorban a jazz, az elvontabb muzsika, és az irodalmárok vackolják be magukat. A hely igazi zamatát az adja, hogy a pódiumon túl, lent a völgyben hatalmas szőlőtáblák sorakoznak, s így minden együtt van a Villányi-hegység igazi szépségéből.

Érdemes tenni egy túrát Beremendre is, mert a Megbékélés kápolnája előtt pazar komolyzenei élet zajlik. A lenyűgöző épület előtti mezőn Rejtőhöz illő a kép: bálákon ül a korántsem frakkos és nagyestélyis közönség, miközben a zenekar klasszikusokat játszik. Lehetetlen pár szóban minden helyszínt bemutatni, de azért ugorjunk el egészen Palkonyáig, a Mokos pincészetbe, ahol a térség egyik legjobb színháztermében a Katlan legjobb színi előadásai zajlanak. S menet közben a Szoborpark görög színháza is bemutat néhány izgalmas színdarabot.

Új dalokat énekel Udvaros Dorottya

A Narancsligetben új dalokat énekel Udvaros Dorottya, Baksa Soós János emlékkoncert lesz, a Kollár-Klemencz kamarazenekara Zabolátlan lovaim produkciója is elhangzik, s láthatjuk a híres pécsi Esclin Syndo együttes utóéletét a Volkovát is. A Focipályán többek között az Európa Kiadó, a Hiperkarma, a Bohemian Betyars, a 30Y és a Kiscsillag koncertezik. A Szoborpark szabadtéri görög színházában elbúcsúzik a k2 színház, a beregszásziak Tótékját láthatjuk és Háy János Beck Zolival elhozza a Háy come Becket, ami jó ideje nem volt már műsoron.