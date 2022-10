2023-ban a Blokád című film fogja képviselni hazánkat a rangos eseményen, amelynek januárban még át kell esnie egy szűrőn, hogy a jelölt játékfilmek közé kerülhessen. Az alkotás egy hihetetlen, de igaz történetet mutat be. Antall József, a beiktatását követően nem sokkal élete egyik legnehezebb próbatételével találja szemben magát. Taxisok tüntetnek a drasztikus benzináremelés ellen, blokád alá vonják a várost, majd az egész országot. Azonban ez a film nem csak a tüntetés négy napját mutatja be, hanem bevezet minket a kulisszák, a zárt ajtók mögé, az ott zajló küzdelmekbe, alkukba, a válságot kezelő miniszterelnök magánéletébe.

A történelmünk egy szelete október 20-tól a pécsi Uránia Moziban is megtekinthető. Október 25-én pedig filmvetítéssel egybekötött közönségtalálkozón is részt vehetünk, ahol maga a rendező, Tősér Ádám, a film kreatív producere és forgatókönyvírója, Köbli Norbert, valamint a producer, Lajos Tamás is tiszteletét teszi.