Az apostolokat a kisebb kazettákban ötvenhat szent övezi, kezdve az ősegyház szentjeivel, utolsóként ábrázolva az 1787-ben meghalt Liguori Szent Alfonzot. Olyan ismert, nemzetközi szentek köszönnek itt vissza, mint Szent Mária Magdolna, Szent Miklós, Assisi Szent Ferenc, Szent Domonkos, Kapisztrán János és Loyolai Ignác.

A hazai szentek sem maradnak el az ábrázolások sorából. A szentély tartóoszlopain belül négy magyar szent jelenik meg a négy sarkalatos erény megtestesítőjeként. Szent László az igazságosság, Szent Imre az önmegtartóztatás, Szent Margit a mértékletesség, Szent Erzsébet pedig a jótékonyság alapvető jelentőségének állít példamutató emléket.

Mint arról korábban már írtunk, az országalapító király, Szent István több ábrázolásról is visszaköszön a bazilikában.

A halál és a feltámadás témája is végigvonul a templomon. Jézus kereszthalálát egyedül az oltár domborműve jeleníti meg, a templomtér origójaként, de a passió egyes jeleneteit megörökítik a szentély freskói és a déli lejárat domborművei is. A szentély körüli mellékhajók északi falán a Péter-ciklusban megláthatjuk a feltámadt Jézust és az üres sziklasírt. Délen pedig az is visszaköszön, amikor Péter apostol támaszt fel egy megholtat.

A szentély főképe, a trónon ülő, megdicsőült, halált legyőzött Krisztus mint a világ ura szintén az egyház feltámadásba vetett egyetemes hitét tükrözi. Jézus kezében tartja az „élet könyvét”, lapjain latinul e sorokkal: a győztesnek az élet fájáról adok enni – idézve a Jelenések könyvét.