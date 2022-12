– Ilyen sikeres előélettel miért nem lett szólista?

– Mert úgy érzem, hogy a szólistalét nem minden aspektusában voltam kiemelkedő. Számomra mindig egy jó zenekar volt a cél.

– Hogy kell azt érteni, hogy talán a bölcsőjét is vonóval ringatták?

– Édesapám is hegedűművész, s ő volt az első és nagyon alapos tanárom. Másrészt két húgom, Anna és Sára is itt játszik hegedűművészként a pécsi zenekarban. Sőt, létezik Deák vonósnégyes is, melyet együtt alkotunk. Blanka lányom pedig, aki öt és fél éves, már két éve hegedül.

– A Művészbejáró-sorozat a Pannon Filharmonikusok muzsikusaiból szervez kamarakoncerteket, s ennek fő szervezője, játékmestere. Emellett két vonósnégyesnek is tagja. Honnan ez az elkötelezettség?

– Azt gondolom, hogy édesapámtól örököltem, ő rengeteget kamarázott. Másrészt már zeneiskolásként beivódott a zsigereimbe, szeretem azt a sajátos kreativitási lehetőséget és felelősséget, amit ez a játék kíván.

– A zeneakadémistáknak meghirdetett versenyen elnyerte Zathureczky Ede hegedűjét négyévnyi játékra. Igaz, hogy a híres magyar művésztől nem tud elszakadni?

– Ez valóban így van, most doktorálok, és leadtam már a disszertációmat, mely Zathureczky Ede pályáját, előadóművészi portréját elemzi. Mert nem titkolt álmom, hogy szeretnék egyszer az egyetemen tehetségekkel foglalkozni.