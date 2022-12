Idén Pécs városának ezen városrésze két Mindenki Karácsonyfájával büszkélkedhet. Az egyiket a Biokom Nonprofit Kft. állította, míg a másikat, egy élő fenyőfát – ezt még a település lakói ültették – több éve közösen díszítenek fel.

A mostani Élő Kalendárium akciójuk még jobban összekovácsolja a településrész eddig is összetartó közösségét. A tervek szerint december 24-én közösen nézik meg a helyiek az Élő Kalendáriumokat, és most hétvégén is karácsonyvárót tartanak, beszélgetéssel, forró teával, forralt borral.