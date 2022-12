Bár a megvásárolt pirotechnikai eszközöket csak este hattól vasárnap hajnali hatig szabad használni, már ezt megelőzően is több helyről lehetett durranásokat hallani - aligha a pezsgős dugók szólnak ekkorát. Ez azonban talán most nagyon mégsem zavar senkit, hiszen az év utolsó napján még a legzordabb lelkületűek is kicsit megengedőbb hangulatúak.