Bár tudvalevőleg az előadás célja a készítők szerint az is, hogy felhívja a figyelmet a környezet képmutatására, a külvilág bűnösségének dimenziója a megvalósítás során kevesebb figyelmet kapott, inkább Don Juan második felvonásbeli monológjában kap hangot e gondolat.

A tragikus sors és a kicsavart értékrend tolmácsolását inkább a színészi játék, főleg az események tengelyében álló Don Juan (Köles Ferenc) és szolgája, „samesza”, Sganarelle (Urbán Tibor) kettőse erősíti. Köles Ferenc a legtöbb helyen a határokat jól megtalálva játszik, karakterét a humoros elemek ellenére sem teszi önmaga paródiájává, hanem képes együttérzést ébreszteni. Leginkább a második felvonásban, Elvirával (Darabont Mikold) való utolsó jelenete villantja fel önpusztító természetének visszafordíthatatlanságából fakadó tragédiáját.

A végkimenet színpadi megoldása inkább megosztó, a villódzó neonfények és a furcsa „körjáték” bizonyára a címszereplő lelkiállapotát és az őt körülvevő világ nyomását is meg kívánja jeleníteni, hatása kérdéses, a katarzist inkább a Sganarelle szerepében kiválót alakító Urbán Tibor hozza el, aki, bár szöveg szerint bérét siratja, Don Juannal való sorsszerű összefonódottságában őt érinti talán legközelebbről gazdája sorsa.

A teátrum törzsközönségének az előadás több korábbit is az eszébe juttathatott. A szintén Köles Ferenc főszereplésével 2017-ben bemutatott Veszedelmes viszonyok elsöprő drámaisága a 18. századi Franciaország világát megidézve is óriásit szólt a jelenetek és a játék erejének köszönhetően, míg a 2010-es III. Richárdban vagy a 2008-as, szintén Molière nyomán kivitelezett Képzelt betegben az erősen szürrealizált látványvilág és a kifordított cselekmény erős kétségeket ébreszthetett a mondanivaló lényegét és tisztaságát illetően – hogy ki melyik irányt preferálja, részben ízlés dolga is.