A Made in Pécs Fesztivál szombat délelőtt tíz órakor kezdődik, és érdemes már reggel nekiállni a fesztiválozásnak, hiszen erős lesz a napindító, többek között a Made in Pécs Caféban fellép Rudán Joe, a Pécsi Estben a 30Y akusztik, az Amper Klubban a Kacaj, a Ti-ti-tában a Dirty Dawn, a Trafikban a Mehringer, a Sárkány Barlangban a Don Gatto, a Nappaliban a Percussion Project Pécs, míg a Szabadkikötőben Villuth András, hisz a szervezők gondoltak a gyerekekre is.

Plusz fokok lesznek A korábbi Made in Pécs Fesztivál alatt volt már hogy havazott, ami ha a kalendáriumra nézünk nem meglepő, hisz tél van, de idén úgy néz ki, hogy tavaszias időjárás vár a fesztiválozókra. A mostani időjárás előrejelzés szerint fagyni nem fog, vagyis hajnalban is plusz fokok várhatóak, illetve január hetedikén napközben a csúcshőmérséklet a koponyeg.hu jelzése alapján plusz kilenc-tíz fok körül alakul, haonlóképpen az Országos Meteorológiai Szolgálat és az idokep.hu is plusz fokokat jelez a hétvégére. A nap folyamán komoly csapadék nem várható, de szitálás, ködszitálás előfordulhat.