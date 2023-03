Pécsett tavaly próbálhatták ki a nézők, hogy milyen hangulata van a szabadtéri mozizásnak. A Macskafogó, a Csinibaba, a Szörny Rt. filmeket mutatták be a Szent István téren a Séta térMozi keretében. Úgy tudjuk, idén is lesz a Szent István téren vetítés a Fényfesztivál és a Sétatér Fesztivál közötti időben június 30-án, július 1-jén és 2-án, és idén egy újdonsággal is készül a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. A Pirogránit udvar kertmozivá alakul a nyáron.

A vetítés június 4-én a Vissza a jövőbe című filmmel veszi kezdetét, majd június 11-én a Mamma Mia!, 18-án az Oroszlánkirály, 25-én a Jurassic Park következik. Júliusban a Forrest Gumpot (16-án), a Shreket (23-án), augusztusban a Harry Pottert (6-án), az Avatart (13-án), a Lecsót (19-én) vetítik, míg szeptember 3-án a Zsolnay-kertmozi a Ponyvaregénnyel fejeződik be. Információink szerint a Zsolnay Negyedben a filmeket belépőjeggyel nézhetik meg az érdeklődők.