Az áprilisból „szemétóceánon” keresztül úszunk át májusba, és 13-án, este 7 órakor egy igazi emlékelőadásnak lehetnek az érdeklődők tanúi. Görbülő pillanatok - „emlékpróba” in memorian J.L. című darabbal volt színésztársak emlékeznek Juhász László színészre, újságíróra, aki a JESZ társulatának is tagja volt. Pécs közkedvelt személyének írásai több alkalommal megjelentek a Dunántúli Naplóban és más lapokban is.

Az emlékelőadás után két nappal, azaz május 15-én, délután 7 órai kezdéssel igaz történet alapján egy életinterjút láthat a közönség Anyanyelve magyar címen. A darab egy többórás interjú anyagát sűrítette egy színházi estbe, amelynek főszereplője Várnagy Kinga, aki egy középkorú magyar nő, aki még a szocializmusban született, és a ma már az Európai Unió sikeres, teljes jogú polgára. Többször hazát és családot váltott, igazi túlélő, nyolc nyelven beszél és tolmácsol. Olyan dolgokról beszél az előadás során, mint a hit, a kitartás, az anyaság, az élet és a halál.