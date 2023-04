A főtéren álló Szentháromság-szobor oltárképéről mintázott városcímer teljes harci fegyverzetben örökíti meg a sárkányt legyőző legendás lovagot, akit a katolikus egyház 14 segítőszentjének egyikeként számos város, sőt, ország tisztel védőszentjeként.

Köztük Pécsvárad is, amely ennek az április 21–23-ai hosszú – és az étel-ital fogyasztásokat leszámítva végig ingyenes – kultúrhétvégének a zárására időzíti a város napját is; péntektől vasárnapig szinte sarkaiból is kiforgatva a várat, a várost. A lovagok korát talán leginkább visszaidéző péntek esti borvacsorát jól megalapozza a hozzá kapcsolódó bor- és pálinkaverseny, amelynek benevezett nedűi közül ugyanekkor nevezi meg a szakértő zsűri a legzamatosabbakat.

Még ugyancsak 21-én, 19 órakor a művelődési központban a város ifjúsági fúvós-, valamint tűzoltózenekara ad ünnepi hangversenyt.