Az afganisztáni háborúban az orosz elleni tevékenysége miatt Trautman ezredes fogságba esik, és Rambo kapja azt a kicsit sem veszélytelen feladatott, hogy a front mögé kerülve, az oroszok által uralt területen felkutassa és kiszabadítsa az ezredest. A mindenre elszánt katona meg is érkezik az akció helyszínére, ahol megtudja, hogy az ezredest egy megerősített erődben őrzik, és első ránézésre bevehetetlennek is tűnik a létesítmény. Mindent őrök védenek állig felfegyerkezve. De Rambonak így is sikerül bejutnia, az viszont már más kérdés, hogy kijutni is ki tud-e a pokoli helyről.

Ahogy a második, úgy a harmadik rész sem úszta meg a rendező cserét. Az alkotás élére Peter MacDonald került, akinek talán mai napig ez az egyik legnagyobb rendezése. De ő volt későbbiekben a kreátora a Dől a lé és A légiós című filmeknek, valamint olyan sorozatok részeit is rendezte, mint Az ifjú Indiana Jones kalandjai és A sárkány éve.