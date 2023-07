Persze nemcsak a főzés, de az együtt étkezés öröme is nagy volt, az eseményen számos finomságot kóstolhattak végig az arra járók, de a legsikeresebbek most is a Duna mentén ismert módon elkészített halételek voltak.

A szervezők fő célja a Dunamenti halételek sokszínűségének bemutatása volt, a fesztivál ideje alatt pedig a nagyközönség is elkészíthette, vagy meg is vásárolhatta kedvenc halételét a kitelepülő árusoknál.

A halfesztivált szórakoztató kulturális programok és finom borok is színesítették.

A színpadon a magyarországi német nemzetiségi kultúra képviselői mellett Ausztriából érkező fellépők is megmutatkoztak.

A napot ezúttal is hajnalig tartó utcabál zárta, s bár akkor már enyhült a hőség, a hangulat viszont végig tűzforró maradt.