Az idei fürdőfesztivált a jubileum keretében rendezték meg, számos szórakoztató programmal. Többek között olyan előadók szórakoztattak, mint a Bagossy Brothers Company, Korda György és Balázs Klári, valamint vasárnap az Intim Torna Illegál-DOROGI. A strandolók hallhatták még az X-Faktor sztárjait, Sólyom Bernit, Janicsák Vecát és Takács Nikolast, a helyi kedvencek közül pedig a Vivat Bacchus ének­együttes, a Made in B, a VoiSingers kórus és Rudán Joe is megörvendeztette a közönséget.

A szervezők a programokkal minden korosztály igényeit kielégítették, a fesztiválozók visszajelzései szerint is jól eltalált programsor volt az idei. Szombaton este Korda György és Balázs Klári egy „Pici” ajándékkal is kedveskedett a közönségnek, hiszen az előadópáros előtt Csonka András alapozta meg a bulihangulatot.

A napközbeni programok közül vitathatatlanul a legnépszerűbb volt idén is a mell- és pocakszépségverseny. A VivaPalazzo Zrt.-nek köszönhetően értékes nyereményekért mutatták meg habtestüket a merész férfiak és nők. A versenyzőknek most is, mint mindig, egyetlen feladatuk volt: végigvonulni a Lepke medencék között, és állni a rájuk szegeződő tekinteteket és persze a rájuk fröcskölt vizet.

A pocakszépségverseny első helyezettje, Martin a barátjának, Zoltánnak ajánlotta fel a nyereményét, a három bulihordó sört, ugyanis az ő legénybúcsúját tartották a fürdőben a fiatalok. A mellszépségverseny résztvevői között volt háromgyerekes anyuka, ápoló, 56 éves hölgy és kisgyermekes fiatal anyuka is, s mint kiderült, többen közülük a férjük biztatására neveztek a versenyre. A zsűri kozmetikai csomaggal díjazta a legszebb mosolyt, a legszebb popsit és a legjobb előadást is, az első három helyezettet pedig az Árkádban levásárolható – 50, 75 és 125 ezer forintos – utalvánnyal ajándékozták meg. Az idei versenyt egy pécsi születésű lány, Viktória nyerte, aki ugyan már elhagyta Baranyát, ide a barátaival mindig szívesen tér vissza. A vizes póló verseny pedig mindig is a bakancslistáján volt.

Több ezer vendég váltott jegyet

Marosi-Melles András, a Harkányi Gyógyfürdő elnök-igazgatója elmondta, az elmúlt évek leglátogatottabb fürdőfesztiválja volt az idei, bár lapzártánkig még csak az első két nap belépőszámai álltak rendelkezésre. Pénteken a hét­ezerhez, szombaton pedig a kilencezerhez közelített a fürdővendégek száma, és legalább e közötti forgalomra számíthattak vasárnap is, hiszen a 35 fok körüli hőség az utolsó napon is kitartott, s vasárnap is kiváló előadók szórakoztatták a közönséget a medencék mellett.