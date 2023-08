A nagyszabású Fishing on Orfű fesztiválról – amely 2023-ban a rendezvény történetének leggyorsabb telt házát produkálta, kevesebb mint száznegyven nap alatt kelt el rá minden belépő – mindig azt mondták, hogy az ország legbarátságosabb fesztiválja. Ezt a saját bőrömön is megtapasztalhattam június 28. és július 1. között, így nem volt kérdés, hogy a Happy Fisherman Camp is a nyári programok listáján szerepel.

Ha a nagy egy barátságos rendezvény, akkor itt nem tudom, hogy mire számítsak, hiszen a közönség számát háromezer főben limitálták, így biztos, hogy sokkal szellősebb lesz minden, mégis érzem, hogy a hamisítatlan Fishing-hangulat meg lesz. Három nap alatt hatvan produkció mutatkozik be négy színpadon.