– Fontos volt a kezdetektől, hogy a gyerekirodalom is képviseltesse magát a rendezvényen és más művészetek – színház, zene, képzőművészet – is jelen legyenek a programok között. A külföldi irodalom jelenlétét is lényegesnek látjuk, így a kezdetektől partneri kapcsolatban vagyunk a Goethe Intézettel, de már képviseltette és képviselteti magát a spanyol nyelvű irodalom, ebben a Cervantes Intézettel dolgoztunk együtt