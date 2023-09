Hetedik évadjában is az orgona show arcát mutatja a Lords Of The Organ sorozat Vivaldi, Bach és Widor remekműveivel Rákász Gergely. A programról pontos információink vannak.

Widor Toccata-ja az V. szimfóniából az orgonairodalom legendás darabja. A szerző által indított zenei vérvonal egyik ága ráadásul Rákász Gergelyig ér, így igazán különleges ez az előadás. (Charles-Marie Widor tanította Marcel Duprét, ő Odile Pierre-t Odile utolsó tanítványa David DiFiore pedig Rákász amerikai tanára volt.)

Bach A-moll Prelúdium és Fúgája ékes példája, hogy a szerző egy rocksztár volt az orgonán. Bach szóló orgonadarabjaiban előtérbe került művészi büszkesége, megmutatta, hogy mire képes, ha a hangszerek királynőjével táncol. Mesterművei minden próbát kiálltak, évszázadok óta villanyoznak fel fiatalokat és időseket. A mű koncerten bemutatott ritkaságszámba menő hangszerelésének egységes lendülete magával ragadó, és az első élmény lehengerlő. De a darab felvétele (BACH CD 2015.) megmutatja azokat a felfedezésre váró nüánszokat és komplexitást is, amelyek Bach szóló orgonaműveiben általában csak számos meghallgatás után válnak nyilvánvalóvá.

A bensőséges és szent nyugalmat az újonnan megjelent Organ Meditation lemezről vett Grieg és César Franck idézetek hozzák el számunkra, majd a művész ígérete szerint felcsendül Vivaldi, A Négy Évszak koncertje, melyből most a gazdag és bohém Ősz tétel a soros, allegorikusan bemutatva a megérdemelt munka gyümölcsét, a vadászat örömét és a borivás veszélyeit.