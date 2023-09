Az igazgató arról is beszámolt, hogy folytatják a gimnazisták körében való utánpótlás képzést, valamint a Pécsi Tudományegyetem hallgatói számára színházi kurzusokat is kínálnak majd. Ezt a városban tanuló fiatalok nemzetközi sokszínűsége végett nemcsak magyarul, hanem angolul is meghirdetik, így a külföldi hallgatók sem maradnak számukra nyelvileg is érthető színházi élmény nélkül.