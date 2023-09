Szeptember 21. és 24. között, a magyar nyelvű amatőr színjátszás legjobbjait felvonultató seregszemlén tizenhárom versenyelőadást láthat a közönség, és különleges off-programok is várják az érdeklődőket: szeptember 22-én, pénteken Vastag Tamás és a Stúdió 11 Ensemble zenekar lép fel a Komlói Színházban a My Way című műsorral, Frank Sinatra halhatatlan szellemiségét megidézve. Másnap este a Közösségek Házában a komlói Másvilág együttes áll színpadra, a szeptember 24-i díjkiosztó gálán pedig a soproni Brass Line Band muzsikál.