Mint arról korábban beszámoltunk, a pécsen megszületett zeneipari újítást Lakat Zoltán fuvolaművész-zenepedagógus és Horváth Tamás gépészmérnök alkotta meg, majd a fejlesztésbe bekapcsolódott Dömösi Tamás, zeneoktató, a Band Of StreetS zenekar művésze is. A szabadalom augusztusban a legnagyobb nemzetközi fuvolás rendezvény, az évente változó városokban megrendezett NFA (National Flute Association) kongresszuson Phoenixben, az Amerikai Egyesült Államokban is bemutatkozott, ahol szintén sikeresen szerepelt, s a készítőket a kongresszus szervezői a következő évi alkalomra is meghívták.