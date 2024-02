Bama.hu videó 1 órája

Az olvasás új világokat nyit meg, és több országba is eljuthatunk általa - videó

Az aktuális olvasmány befejezése után sokan nehezen választják ki a következőt, ezért jó, ha meghallgatunk vagy elolvasunk ajánlásokat másoktól. Hogy könnyebbé tegyük a könyvválasztást, ezért jelentkezünk mi is rendszeresen írásos és videós ajánlásokkal is. Ez nincs másképp februárban sem, és a Csorba Győző Könyvtár munkatársa, Hári Viktória most is szívesen ajánlott köteteket.

Fotó: ViDI Studio

Februárra olyan könyveket kértünk Hári Viktóriától, amelyekben központi szerepet kap az utazás. Ez alatt azonban nem csak a más országokba, városokba való utazást értjük, hanem az önmagunkhoz való utazást is. Romantika és nyomozás kéz a kézben A könyvtár munkatársa elsőként egy Fejős Éva-könyvet ajánlott, ami az Elhitted álmomat címet viseli.

– Az írónő köteteiről azt kell tudni, hogy nem memoárok, nem megtörtént eseményeken alapulnak, de mindig van bennük egy utazás valamilyen egzotikus országba vagy különleges helyre – informált minket Hári Viktória. – És ami még közös ezekben a könyvekben, hogy mindig több szemszögből ismerhetjük meg a történetet.

Az Elhitted álmomat regény helyszíne Nizza, 2022-ben játszódik, és a romantika mellett egy nyomozás is főszerepet kap.

Könyvek, hogy rátaláljunk önmagunkra Másodikként Sándor Anikó Camino című könyvsorozatát ajánlotta Hári Viktória.

– Az első kötet magának a szerzőnek az El Camino útjáról szól, aki egy nap csak otthagyta a munkahelyét, és elment Argentínába tangót tanulni, amiből szintén született egy könyv – mesélte a szakember. – Ezután vágott neki az El Caminónak, amely útját papírra vetette, majd bele is kezdett egy másik történt megírásába – Tovább az El Caminón –, amely a Camino utáni életéről szól. A harmadik kötetben pedig, amely a Magyar Camino címet viseli, egy férfi történetét ismerhetjük meg, aki nekivágott az El Camino magyarországi szakaszának. Hasonlít Az időutazó felesége című műre Harmadik olvasmányként egy trilógia vár ránk, viszont ez az ifjúsági kategóriába tartozik.

– Bernáth Zsolt Orsi-trilógia első részének címe Lemezbolt a Szent János utcában, a másodiknak Holnapelőtt, tegnap­után, a záró kötetnek Végállomás fogadó. Ez a sorozat egy lány útkereséséről szól, aki először Máltán jár, majd eljut az El Caminóra, és végül az angliai York városában keveredik kalandokba – mesélte a könyvtáros.

– Mindhárom könyvben Orsi a főszereplő, aki egyébként árva, és a kötetekben szerepet kapnak más világok, és az időutazás. Egy olvasó Az idő­utazó felesége című könyvhöz hasonlította a trilógiát.

