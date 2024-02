Bertók László derűs bölcsessége is visszaköszön a versben

– „Ha így értelme lett, akkor miért ne?”, írta Laci bácsi, akiben mindig ott volt a játékosság, a humor. El tudom képzelni ahogy mosolyogva felteszi ezt a kérdést, mondván, ha kaptam ezt a lakást, ezt a megbecsülést, ha az én életemnek most így van új értelme, miért ne adnék neki új esélyt? Ugyanakkor megjelenik a versben az állandó kételkedés, a bizalmatlanság is: ha most végre jól alakulnak a dolgok, maradhat-e mindez így? Kérdéseivel visszatér a versben hangsúlyos élet-halál körforgás motívumához. Mély bölcsesség árad soraiból: tudom, hogy minden veszendő, de ami most az enyém, azt őriznem kell. És bízhatok abban is, hogy ez a város, amely a történelem viharainak próbáit mindeddig kiállta és túlélte, engem is megtarthat – értelmezte a sorokat az írónő.

– Az „Érzel-e mindenkit, aki egyszer itt élt? Hiszed-e, hogy ötezerben is lesz Pécs?” kérdések számomra az univerzális emberi létre is reflektálnak: mindannyiunkban vannak „sírkamrák”, veszteségek, amelyek valami széppé tudnak nemesedni azzal, hogy minden egyes nap hordozom magamban őket és ők is engem. Mintha Laci bácsi, ahogy keresi a versben Pécs értelmét, azzal saját magát is keresné, hogy ő hogyan került ide, s merre tart, mi lehet belőle ötezer év múlva? Úgy gondolom, Bertók László, amikor ezt a verset írta, akkor születhetett meg benne az ő pécsi identitása is

– összegzett Vörös Anna.