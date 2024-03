Baranyában Pécs, Szigetvár, Harkány központokkal mintegy harminc szervezett koncert lesz az Orgonák éjszakája alkalmából, de a Filharmónia honlapján egy most születő Nemzeti Orgona Regiszternek köszönhetően ehhez több tucat helyszín csatlakozhat a térségből, például kántorok jegyezhetik be ide a település templomának hangszerét (soha nem készült még olyan lista, mely hangterjedelemben, minőségben rögzítette volna a kistelepülések orgonáit), sőt bemutathatják hangszerük hangminőségét is a nagyközönségnek.

Az Orgonák éjszakája másrészt az egyhetes Con Spirito Egyházzenei Fesztivál nyitó eseménye. Ezen a napon a külföldi városokba a legjobb hazai orgonaművészek utaznak el játszani, a hazai városokban pedig világhírű külföldi orgonisták a meghívottak.

Pécs további három különleges zenei csemegére készülhet még május 18-án: Ismét megszervezik a Pécsi Orgonamanufaktúrában az ingyenes gyárlátogatást, ifjú helyi orgonatehetségek koncerteznek a Bazilikában 19.30 órától, a Zsinagógában pedig 21.30 órától Kaltenecker Zsolt hammond orgonán, Dés László szaxofonon, Dés András ütőhangszereken ad jazzestet.

Jönnek például Magyarországra játszani Cameron Carpenter és Francesco Finotti orgonaművészek, a magyar koncerteken pedig olyan neves előadók a közreműködők, mint Miklósa Erika, Csuja Imre, Rost Andrea, vagy Palya Bea. Az orgonamű ősbemutatójának megalkotója sem akárki, Balázs Ádám, az Oscar-díjas Mindenki című film zeneszerzője.

Emellett ugyanekkor a Filharmónia országszerte a Petőfi Kulturális Program keretében 45 ötezer főnél kisebb településen szervez koncerteket.

De nézzük, mi érkezik Pécsre, Baranyába a különleges fesztiválon. Jön például május 20-án a Bazilikába Rómából a világ egyik legjobb gregorián kórusa, a Pápai Egyházzenei Intézet Gregorián Szkólája. A Con Spirito keretében láthatjuk hallhatjuk a Kodály Központban a Capella Savariát és a Purcell Kórust Vashegyi György dirigálásával május 22-én, Baráth Emőke énekével, aki telített nemzetközi programja miatt itthon csak igen ritkán hallható.

S egy fontos aktualitása a zenei rendezvénysorozatnak: ezen a hétvégén, péntektől vasárnapig úgynevezett Early Bird akciót hirdetnek a szervezők, az ország összes Múzeumok éjszakája és a Con Spirito Fesztivál keretében rendezett hangversenyére féláron kínálják a belépőket.