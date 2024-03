Néhány településről kedves üzenetek is érkeztek a dekorációk készítőiről, a helyi hagyományokról. A hetvehelyi díszítést Borbély Veronika, Dezse Béla és Lóki Károlyné készítette. A pécsi Széchenyi térről is küldött be egy olvasónk fényképet, az óriási húsvéti tojáson 4 évszak tekinthető meg, a háttérben gyönyörű nárciszokkal és tulipánokkal. Kölkedről pedig többek között egy csoportképet is kaptunk, mely jól bemutatja, hogy a helyi iskolások és ovisok milyen nagy örömmel készülnek a húsvétra.