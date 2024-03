Mozi

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): A fattyú (17.30), Érdekvédelmi terület (17.30), Szegény párák (19.30), Téli szünet (19.45).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Imádlak utálni (15.00), Dűne: Második rész (17.00, 20.00).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A méhész (17.40, 20.00, 22.30), Argylle: A szuperkém (14.45, 20.00), A szabadság hangja (22.15), Bálnák: A bolygó őrei (13.10, 16.50), Bob Marley: One Love (13.00, 17.30, 20.15), Csábító leckék (14.00), Demon Slayer – To The Hashira Training (Kimetsu No Yaiba) (13.15, 16.10, 18.20, 20.30), Dűne – Második rész (13.20, 14.30, 15.45, 16.45, 18.00, 19.15, 19.45, 20.15, 21.30), Egy élet (15.30), Emma és a fekete jaguár (15.30), Érdekvédelmi terület (17.45), Hullaadás (22.30), Imádlak utálni (15.00, 17.15, 19.45), Kutya és macska (18.40), Lefkovicsék gyászolnak (13.00), Madame Web (13.00, 17.50), Semmelweis (15.15), Szegény párák (22.00), Téli szünet (20.30), Wonka (14.20).

Színház

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): A víg özvegy (19.00), Kamaraszínház: Az öldöklés istene (19.00).

Turmix

Abaliget (Barlang): Barlangok hónapja – Fotós túra az Abaligeti-barlangban. A programon fotós szakvezető segítségével nyílik lehetőség fényképet készíteni (14.00).

Cella Septichora Látogatóközpont (Sétatér): Éjszakai tárlatjárat. Fejlámpás séta az ókeresztény temető labirintusában. Sötétben, csupán egy fejlámpa fényével, vegyen részt egy misztikus élményben (17.00).

Pintér-kert Arborétum (Tettye tér 9.): Idegenvezetés a Pintér-kert Arborétumban. A résztvevők szakvezető kalauzolásával betekintést nyerhetnek a közel száz éves múltra visszatekintő gyűjteményes kertben megtalálható különleges örökzöldek, gyümölcsfák, díszfák világába (10.00).

Pécsi Horvát Színház (Anna u. 17.): Eck Imre díjátadó. A díjat a Műhely Alapítvány igazgatója Talló Gergely veszi át. Díj átadása után Góbi Rita táncművész Reptében című előadása látható. Az esemény alkalmából a színház előcsarnokában fotókiállítással emlékeznek Eck Imre munkásságára (19.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Koncertterem): Sorozatgyilkosok gondolkodása – Elmagyarázzuk? Gyilkosok, akik félelemben tartanak minket!? Előadó: Róka László szakpszichológus (19.00).