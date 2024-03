A virágok mindig is közel álltak Henrietthez. Kislány korában is folyamatosan alkotott a virágokkal, és ez a szenvedély megmaradt, szerelem lett belőle.

A tavaszi virágok – tulipán, frézia, jácint, hagymás virágok – a sláger

Fotó: KOVACS LILIANA

– Szerencsésnek vallom magam, hogy a munkám valójában nem munka, hanem egy szerelem – mesélte az üzlet tulajdonosa. – Boldogságot, örömöt árulunk az általunk készített meglepetésekkel. Minden csokrot ugyanolyan lelkesedéssel és gonddal készítünk, és izgulunk, hogy örüljön az, aki kapja.

Mindannyian tapasztaltuk már nagyobb bevásárlóközpontokban, hogy még alig telik el az adott ünnep, de már a következő termékei elérhetők a polcon.

– Nem tartom jónak ezt a gyors iramot, mert nem éljük meg a készülődés örömét. – mondta a virágüzlet vezetője.

– A virágos szakmában is sorba jönnek az ünnepek, és már keverednek is, például együtt készülünk a nőnapra és a húsvétra. Kénytelenek vagyunk, mert ezt igénylik a vásárlók, akik azt az iramot vették fel, amit a multik diktálnak.

Mint kiderült, sokan már januárban a tavaszi és húsvéti kopogtatókat keresik. A virágos szakmában gyorsan át kell állniuk, de ahogy a szakember fogalmazott veszik az akadályokat, és alkalmazkodnak ahhoz, amit a piac diktál, és mindig figyelembe veszik az adott trendeket, és folyamatosan megújulnak.

– A trendeket a közösségi média formálja, hiszen lassan az egész világ aszerint él, így az ott fellelhető irányzatokat nem árt követni, de mindegyikben meg kell találni azt, amivel sajátunkká alakíthatjuk – mondta a virágüzlet tulajdonosa.

Fotó: KOVACS LILIANA





Hódítanak a népszerű virágok nőnapkor



A nőnap közeledtével szót kellett ejtenünk arról, hogy mit keresnek ilyenkor a vásárlók, melyek a népszerű virágok ekkor.

– A tavaszi virágok – tulipán, frézia, jácint, hagymás virágok – a sláger. Főként azért, mert most van a szezonjuk, de ugyanúgy, ahogy változik a világ, változnak a vásárlási szokások is, így vegyes csokroktól kezdve a cserepes virágokig mindent szívesen ajándékoznak, és mi mindent igényt kiszolgálunk – informált minket Henriett. – Az utóbbi években sokak kedvence lett a tulipán, a hortenzia, a boglárka és sokan keresik a trópusi növényeket is. És meg kell említenünk azt is, hogy előfordul olyan is - bár nagyon ritkán -, hogy van olyan hölgy, aki kevésbé kedveli a virágokat, így ezt is figyelembe véve ajándékboxokat is kínálunk, amit így nőnapkor kiegészítünk egy kis parfümmel is.

Fotó: KOVACS LILIANA

És a nőnap után már nyakunkon a húsvét is, így az ekkor népszerű termékekről is beszélgettünk.

– A dekorációs terméket – ajtó-, asztal-, ablak- és komóddíszek – keresik a vásárlók, amit többféle színárnyalatban és színkombinációban megtalálnak, mint például a húsvét tradicionális színeiben, ami ugye a fehér és a sárga, de megtalálhatók olyan termékek is, amelyet pasztellszínekkel dobtunk fel. Örök klasszikusnak számít, és akár száz év múlva is az lesz, a natúr természetes alapanyagokból készült díszek, kompozíciók

– tájékoztatott minket a tulajdonos. – És ami még mindig népszerű, az a barka, amelyek az elmúlt években már színezett formákban is elérhetők.

Fotó: KOVACS LILIANA

Utolsó kérdésünkkel pedig arra voltunk kíváncsiak, hogy mi a legfontosabb egy virágüzlet vezetésénél:

– Ez egy összetett kérdés, mindazonáltal, hogy egy virágüzlet sikerességét számos tényező befolyásolja. Az üzlet elhelyezkedése, a kínált termékek minősége, a vásárlók kezelése, a kedves és képzett munkatársak, azaz az üzlet csapata, a marketingstratégia és a családias légkör, mind fontos szerepet játszanak ebben. Emellett a kreativitás és a folyamatos megújulás is kulcsfontosságú lehet a versenyelőny megszerzésében és megtartásában. Hisszük, hogy szívvel, szeretettel készített virágainkkal és kompozícióinkkal örömöt és mosolyt csalhatunk az emberek arcára.