A Star Warsról fog szólni minden május 4-én a pécsi szórakozóhelyen

Május 4-én ünnepeljük a nemzetközi Star Wars-napot. Az ünneplők sorából pedig Pécs sem marad ki, hiszen a Bar of Legends nagy erőkkel készült erre az alkalomra, és délután 5 órától várják is a rajongókat a legendás Star Wars Ünnep 2024 – MayThe4th be With Us című rendezvényre.

Fotó: Laufer László

A programok között lesz beszélgetés, ahol az 501-es Légió nemzetközi Star Wars cosplayszervezet pécsi helytartói segítenek választ találni arra, hogyan lehet termékennyé tenni triviális tudásaink és rajongásunk tárgyát. Egy előadás keretében pedig arról lesz szó, hogy a Star Wars mit tud újra vagy újat mondani a lázadásról, az elnyomásról és a felszabadulásról.

Itt azonban még nincs vége, hiszen lehetőségük lesz a látogatóknak felmérni tudásukat kvízben 4 fős csapatokban, és a Star Wars játszóház keretében lesznek cosplayerek, társasjátékok, kártyajátékok, valamint egyedi, galaktikus italokkal is készülnek a szervezők. A részletekért keressék fel a Star Wars ünnep Facebook-eseményét.

