A Pécsi Szenior Akadémiára azokat a 60 év feletti személyeket várják, akik aktívan szeretnék eltölteni szabadidejüket, vágynak a társaságra és szeretnének új dolgokat tanulni. Az idei esztendőben is sok témát érintettek már, mint például a környezetvédelem, az aktív állampolgárság, valamint a helytörténet is különösen fontos szerepet kapott. És ha helytörténet, akkor nem maradhatott ki a sorból Laufer László, aki már négy évtizede a pályán van, és megörökíti a vármegye történéseit, valamint munkája során távolabbi országokba is eljutott, mint például Németországba, ahol megörökíthette az újság, és a jövő generációi számára a berlini fal leomlását.

A Pécsi Szenior Akadémia május 22-ei előadását Laufer László, a Dunántúli Napló fotóriportere tartotta

Fotó: Löffler Péter

Május 22-én sokan érkeztek a PTE Koltai Dénes Aulájába, hogy egy igazi időutazáson vegyenek részt. A részt vevők számára pedig nem volt ismeretlen Laufer László neve, és ő is sok ismerős arcot fedezett fel a közönség soraiban, akikkel szóba is elegyedett, hogy felelevenítsenek egy-két régi emléket.

Nemcsak pécsi eseményeket megörökítő fotókat láthatott a közönség

Az aulában igazi iskolai zsivaj uralkodott, minthogyha tényleg tanórára várakoznának a jelenlevők. Folyt az eszmecsere az előző előadásról, illetve arról is, hogy milyen lesz majd a mai. Aztán elérkezett az idő a kezdésre, mindenki helyet foglalt, és az időgép elindult. Az 1980-as évektől kezdve, az 1990-es éveken át egészen a 2020-as évekig utazhatott a hallgatóság. A térség meghatározó pillanatait vetítette le Laufer László, amelyek között voltak könnyed – állatkerti élmények, tigrist nevelő pár –, de nehezebb témájú – balesetek, jégverés – fotók is. De olyan képeket is láthatott a közönség, amelyeket nyaralás közben készültek, amely azt is bizonyítja, hogy a fotóriporter még szabadidejében is fotóriporter, és nemcsak keresi a témát, hanem az is megtalálja őt.

A Pécsi Szenior Akadémia hallgatói lelkesen siettek az előadó segítségére, hogyha nem jutott eszébe egy-egy név vagy helyszín, és a közönség soraiban szinte végig ment a sustorgás, amelyek főleg arról szóltak, hogy “Erre emlékszem.”, "Neked ez meg van?", "Mi is mentünk rögtön, amint befagyott a Duna Mohácsnál", de a bólogatás is folyamatos volt, hiszen a legtöbbek megélték vagy informálódtak anno a levetített eseményekről.

Az előadás végén volt, aki szívesen megosztotta egy-egy fotóról eszébe jutott emlékét, de voltak olyanok is, akik távozás közben, az ismerősökkel elegyedtek szóba a látott fényképekkel kapcsolatban, és az emlékek felelevenítése mellett elhangzott az is: “Ez nagyon izgalmas volt.”