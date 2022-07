A város utcáin felvonulva nagy érdeklődést váltottak ki a római hagyományőrzők, úgy érezhettük, valami nagy és különleges kezdeményezés részeivé válhattunk. A Romanitas egyesület hagyományőrzői hamar beilleszkedtek Pécsen, ahol rengetegen nézték a felvonulást és készítettek fotókat a római katonákat, szenátorokat és közembereket megjelenítő korhű jelmezekbe bújtakkal. A ruhák mind a rendkívül kreatív római varrónő és mozaikkészítő, Rosanna munkái, aki szintén felvonult. Ő segített nekünk is átlényegülni az első századok Rómáját idéző viseletbe, minden részletre gondosan ügyelve.

Az egyenesen Rómából érkező csapat a praetoriánus gárdát jelenítette meg, akik az ókori birodalom idején a császár testőrségeként működtek. Ezt Augustus császár kezdte megszervezni, a végleges alapítás Tiberius nevéhez fűződik. Ezért is látható zászlajukon a skorpió, mely Tiberius csillagjegye volt.

– Rómában a történelmi bemutatók mellett iskolákba is ellátogatunk történelemórák keretén belül, bemutatva a különféle társadalmi csoportok öltözetét és szerepét, ókori kenyérsütéssel, lámpás készítéssel téve interaktívvá a foglalkozásokat – mondta el a Romanitas elnöke, Roberto Santigli, aki a felvonuláson Traianus császárt jelenítette meg.

Emellett vezetett túrákat is tartanak a városban, felidézve az ókori emlékeket.

– A felvonulásaink segítenek reflektálni múltunkra is, belegondolni abba, hogy az utcák, melyeken járunk, kétezer éve lettek megalapozva elődeink által, akik kultúrája, életvitele és története nagyban meghatározza a jelen korunkat is. Az ókori Római Birodalom hatása igen nagy szerte a világon, az urbanizáció pozitív és persze negatív aspektusai is innen erednek – folytatta.

A korhű jelmezekbe bújtakkal elbeszélgetve megtudtuk, hogy rendkívül sokszínű a hagyományőrző csapat, akik havonta történelmi előadásokon is tanulnak a hiteles tudás megszerzése érdekében. A csapatban voltak húsz éves fiatalok, akik édesapjukkal együtt vesznek részt a programokon, de rendőrök és egy vatikáni kertész is érkezett, sőt, egy 80. évéhez közelítő úriember is, aki történelmi filmek plakátjaihoz áll modellt karakteres arcával.