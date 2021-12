Varga László, a Pécsvárad edzője: – Mindenképp szerettük volna elérni, hogy őszi elsők legyünk, ami össze is jött. A bajnoki címről azonban még korai beszélni, hiszen vissza van még a bajnokság fele. Hosszú a szezon, bármi megtörténhet. Gondolok itt egy sérüléshullámra vagy a Covidra, ami az előző idényben is megnehezítette a dolgunkat. Nyilván szombaton is nyerni szeretnénk, jó lenne minél több ponttal vezetni a tabellát. Mi mindig erre törekszünk. A taktikán nem fogunk változtatni, szinte egész évben ugyanazt játsszuk. Előfordult, hogy egy rangadóra változtattunk egy kicsit, de az nem úgy sült el, ahogy terveztem. Szeretnénk sokat birtokolni a labdát, kezdeményezőn fellépni, aminek remélhetőleg meg lesz az eredménye.