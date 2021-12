Tavaly a szezon ezen szakaszán a Misleny a hatodik helyen állt és tizennégy ponttal kevesebbje volt a gárdának, mint idén. Hampuk góljaira akkor is számítani lehetett, azonban egy gól híján már most úgy áll (13), mint ahogy a múlt évben befejezte (14). Ez a gólérzékenység számokban is megmutatkozik, ugyanis a góllövőlista élén szerepel a fiatal támadó.