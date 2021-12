– Miközben nálunk játszott a csoport, de talán az egész III. osztály legjobb kapusa, Végh Krisztián és leggólerősebb csatára, Catrone István Márk is – hallottuk Deák Károly szakosztály-elnöktől. A még csak 17 éves, hosszúhetényi és PVSK-­nevelés gólvágót nem is tudták megtartani, a téli szünetben a PEAC-ba igazolt, a 21 góljukból 17-et szerzett, ő lett a csoport őszi gólkirálya is. – Nem vagyok elkeseredve a rossz szereplés miatt, azon vagyunk, hogy minél előbb összejöjjön az első győzelmünk.

Azt tervezik, hogy összehozzák az utolsók tornáját

A Bányász TC kerete eléggé változatos. Van benne két-két 17, 18 és 19 éves srác, de 51, 48, 47, 46 és 45 esztendős rutinos játékos is. A nagy hagyományokkal rendelkező, 1921-ben alapított klubban hároméves szünet után idén támadt fel a foci, mindjárt neveztek is a megyei III-ba. Ehhez fel kellett újítaniuk a hosszú időn át elhanyagolt, nagyon gazos pályát. A rendbetételében Deák néhány társával kétkezi munkával, kiskapával vette ki a részét. A munkálatok annyira jól sikerültek, hogy a helyi sportvezetők szerint az osztály egyik legjobb minőségű játéktere az övék. Azon fogadták tavaly augusztusban a Fradi-öregfiúkat, a találkozó nagy sikert aratott.



Deák most azt tervezi, hogy összehozza az utolsók tornáját, amiben Baranya, Tolna és Somogy legalsó osztályú felnőtt bajnokságának őszi utolsó helyezettjei mérkőznének. A részletek kimunkálása, a szervezés még javában zajlik, februárban vagy márciusban rendeznék meg, és siker esetén MLSZ-segítséggel, idővel országos rendezvényé bővítenék.