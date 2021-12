Az elmúlt két megmérettetésükön győzedelmeskedő pécsi együttes továbbnyújtaná szériáját, még ha veszélyes ellenfélhez is látogat. Igaz, a budapesti klub eddigi tizenkettő ütközetéből csupán kétszer jött ki győztesen.

– Az UVSE is nagyon készül ellenünk, s bár mögöttünk van a tabellán, de otthon igazán kiszámíthatatlan gárda. Ha sikerül hoznunk az utóbbi két meccsen mutatott játékunkat, akkor elhozhatjuk a három pontot, és szépen búcsúztathatnánk az évet is – vélekedett a PVSK vezetőedzője.