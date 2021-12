Nem kezdődött kifejezetten eseménydúsan a Szentlőrinc és a Szolnok találkozója. Az első játékrészben elvétve láthattak csak a hidegben is kilátogató nézők helyzeteket, azok is többnyire a vendégekhez kötődtek. Igaz, Nagy Zsombornak már az első percekben volt egy átlövése, de azt követően lelassult a játék. A hazaiak hálóőrének, Prokopnak is csak a 34. percben kellett igazán izgulni, de akkor is bravúrral védte Irmes emelését.

A második játékrészben aztán felpörögtek az események a Szentlőrinc két cseréjének köszönhetően. Több veszélyes hazai támadásnak is örülhetett a közönség, s a 66. percben meg is született az első gól, Harsányi tizenegyesből volt eredményes. Nem sokkal később pedig egy érdekes szituációt követően ismét ő vezethette az ellenfél kapusára a labdát, aki bár védett, Bányai ismétlését már nem érhette el, így gyakorlatilag a Szentlőrinc meg is nyerte a meccset öt perc leforgása alatt.

SZENTLŐRINC–SZOLNOKI MÁV FC 2–0 (0–0)



Labdarúgó NB II., 20. forduló Pécs, PMFC Stadion, 50 néző. Vezette: Farkas Tibor (Kulman Tamás, Ország Péter)



Szentlőrinc: Prokok – Erdélyi, Hesz, Keresztes B., Nagy Zs. (Havas, 78.) – Török L., Cenaj (Ujvárosi, 90+1.) – Harsányi (Törőcsik, 85.), Kiss-Szemán, Biben (Bányai, a szünetben) – Kovács M. (Szinanovics, a szünetben). Vezetőedző: Marián Sluka.



Szolnok: Kovács P. – Szabó A., Kovács O., Papp Sz., Tóth B. – Rokszin, Tisza, Földi (Gohér, 85.), Tóth L. (Tömösvári, 75.) – Irmes, Lakatos I. Vezetőedző: Csábi József.



Gólszerző: Harsányi (66. – 11-esből), Bányai (70.)

Marián Sluka: – Sokáig vártunk a sikerre. Több párharcot kell megnyernünk, keményen kell dolgoznunk a tavasszal.