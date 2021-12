– Az első megkeresésre nemet mondtam, hiszen amellett, hogy a PVSK-nál dolgozom, megyei mentorként és a 2007-es válogatott edzőjeként is tevékenykedem, tehát bőven van elfoglaltságom – árulta el lapunknak Debreceni Eszter. – Utána viszont a két kollégám, Bekk Zsanett és Kovács Martin is képbe került, akikkel hárman, egy edzői csapatként működve, mégis elvállaltuk ezt a feladatot. Végül én lettem megbízva a szakmai munka felügyeletével, mint rangidős, de mindenben közösen döntünk. Igyekszünk a edzéseket is közösen megtervezni, és a feladatokat is megosztjuk egymás között.